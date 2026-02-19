Santa Maria a Vico alla Masseria ‘a Duchessa tre giorni dedicati alle eccellenze del territorio

Santa Maria a Vico ha annunciato che dal 27 al 29 marzo 2026 si terrà la fiera “Masseria ’a Duchessa: Terra, Sapori e Tradizioni”. L’evento si svolgerà nei giardini della storica Masseria, conosciuta anche come ex Istituto San Pio X. Per tre giorni, il territorio della Valle di Suessola metterà in mostra prodotti locali, arti e mestieri tradizionali. L’iniziativa, promossa da Asso Artigiani Imprese Caserta, coinvolge anche il Comune di Santa Maria a Vico. La fiera attirerà appassionati e visitatori da tutta la zona.

La Valle di Suessola si prepara ad accendere i riflettori su identità, impresa e tradizioni. Dal 27 al 29 marzo 2026 i giardini della monumentale Masseria “’a Duchessa” (ex Istituto San Pio X) ospiteranno “Masseria ’a Duchessa: Terra, Sapori e Tradizioni”, appuntamento fieristico-culturale promosso da Asso Artigiani Imprese Caserta e patrocinato dal Comune di Santa Maria a Vico. L’iniziativa segna un passaggio simbolico per la comunità: la restituzione alla cittadinanza di un luogo identitario che, per tre giorni, si trasformerà in un villaggio esperienziale dedicato ad artigianato, produzioni tipiche, formazione e confronto tra imprese, istituzioni e territorio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

