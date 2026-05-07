Dopo dieci anni, lo stadio Brilli Peri di Montevarchi tornerà ad accogliere una partita decisiva della Sansovino, che affronterà il Grassina in una finale playoff. La squadra toscana si prepara a disputare questa importante sfida in un impianto che ha già visto momenti significativi del suo percorso. La partita rappresenta un passaggio fondamentale per le ambizioni del club in questa stagione.

Dieci anni dopo sarà ancora lo stadio Brilli Peri di Montevarchi ad ospitare la Sansovino e i suoi sogni di gloria in una finale playoff con il Grassina. Dieci anni fa esatti la squadra allora allenata da Vittorio Brilli riuscì nel campionato di Promozione a superare la semifinale contro il Pratovecchio andando poi a sfidare l’Antella nell’atto conclusivo, vincendo di misura. Dolci ricordi che si intrecciano con l’attualità. Domenica in palio c’è il pass alla fase successiva dei playoff di Eccellenza. Il calcio di inizio è fissato alle 15. La Sansovino arriva all’appuntamento dopo aver risposta nel turno precedente in virtù del distacco dal quinto posto che ha permesso di attivare la forbice escludendo quindi l’Antella, quinta della classe.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sansovino ai playoff: talismano Brilli Peri

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