L’Aquila Montevarchi supera il Camaiore 2-0 al Brilli Peri e consolida la risalita

L’Aquila Montevarchi ha vinto 2-0 contro il Camaiore al “Brilli Peri” grazie a due gol nel secondo tempo. La squadra ha mantenuto il possesso palla e ha creato diverse occasioni pericolose, portando a casa una vittoria importante per la classifica. Il risultato riflette la crescita del team e la determinazione di ottenere punti fondamentali. La partita ha visto anche l’esordio di un giovane promettente in panchina.