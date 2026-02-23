L’Aquila Montevarchi supera il Camaiore 2-0 al Brilli Peri e consolida la risalita
L’Aquila Montevarchi ha vinto 2-0 contro il Camaiore al “Brilli Peri” grazie a due gol nel secondo tempo. La squadra ha mantenuto il possesso palla e ha creato diverse occasioni pericolose, portando a casa una vittoria importante per la classifica. Il risultato riflette la crescita del team e la determinazione di ottenere punti fondamentali. La partita ha visto anche l’esordio di un giovane promettente in panchina.
Arezzo, 23 novembre 2026 – Dopo il successo esterno contro l’Orvietana, l’Aquila Montevarchi conferma il proprio momento positivo superando 2-0 il Camaiore Calcio allo stadio Stadio Gastone Brilli Peri. Una vittoria preziosa, firmata Galeota e Tommasini, che permette alla formazione di Marmorini di allungare la striscia di risultati utili e prendere ulteriore margine sulle zone pericolose della classifica. Il Camaiore, reduce dalla sconfitta interna contro il Trestina e a caccia di punti salvezza, ha provato a contenere l’iniziativa dei padroni di casa, ma ha dovuto fare i conti con un Montevarchi determinato, capace di produrre gioco e occasioni fin dalle prime battute. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Aquila. Al Brilli Peri arriva la capolista GrossetoDomenica allo stadio Brilli Peri di Montevarchi si affrontano Aquila e Grosseto, capolista del campionato.
Leggi anche: Domenica al Brilli Peri una sfida storica tra Montevarchi e Siena
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie D, gir. E. Successo esterno per l'Aquila Montevarchi: le emozioni dell'1 a 0 contro l'Orvietana; Montevarchi si riprende il Brilli Peri. Galeota-Tommassini, due gol da ko; Serie D, gir. E. Scontro salvezza tra Orvietana - Aquila Montevarchi: domenica la delicata sfida; SERIE D – Giovani D valore, il Foligno supera il Cannara, ma entrambe lontanissime dalla vetta della classifica.
Foligno show: 4-2 al Montevarchi davanti a 1500 tifosiIl Foligno parte a razzo in Serie D e supera 4-2 l’Aquila Montevarchi al Blasone nella prima giornata di campionato. Una prestazione di qualità e personalità per la squadra di Alessandro Manni che ... ilmessaggero.it
Aquila Montevarchi a Orvieto per lo scontro diretto: vietato sbagliareDomenica trasferta insidiosa per la squadra di Marmorini. msn.com
HIGHLIGHTS SERIE D (GIRONE E) SERAVEZZA-AQUILA MONTEVARCHI 1-1 - facebook.com facebook