Il Moto Club Brilli Peri verso il Gran Premio d’Italia MXGP 2026

Il Moto Club Brilli Peri ha annunciato che il Gran Premio d’Italia MXGP 2026 si terrà in una località della regione toscana. La manifestazione si svolgerà nel mese di maggio e coinvolgerà piloti provenienti da diverse nazioni. La preparazione dell’evento è in corso, con i dettagli relativi alla pista e alle strutture che stanno prendendo forma. La scelta della data e del luogo sono state comunicate ufficialmente all’organizzazione mondiale del motocross.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Da tempo si parla del ritorno nel calendario iridato del motocross di una pista storica del panorama italiano, negli anni teatro di competizioni internazionali di ogni livello: mondiali individuali e a squadre, europei, campionati nazionali e numerose sfide regionali e interregionali. Il riferimento è al rientro de l crossodromo internazionale Miravalle di Montevarchi, gestito dal Moto Club Gastone Brilli Peri, nel calendario MXGP 2026. Una notizia che ha suscitato curiosità, interesse e anche qualche iniziale perplessità. L’arrivo alla presidenza di Simone Vanzi ha però dato un impulso deciso al progetto: in pochi mesi, il sodalizio aretino è riuscito a riportare una prova mondiale nel calendario, affrontando inevitabili difficoltà.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Moto Club Brilli Peri verso il Gran Premio d’Italia MXGP 2026 Notizie correlate Il Mondiale MXGP torna a Miravalle: il Moto Club Brilli Peri riporta Montevarchi al centro del motocross internazionaleA distanza di vent’anni dall’ultima apparizione iridata, il crossodromo internazionale di Miravalle torna protagonista nel panorama mondiale del... Leggi anche: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings conquista il Gran Premio, podio per Febvre Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Moto Club Brilli Peri verso il Gran Premio d’Italia MXGP 2026; Il Mondiale MXGP torna a Miravalle: il Moto Club Brilli Peri riporta Montevarchi al centro del motocross internazionale; Motocross, Miravalle torna mondiale: Vanzi rompe il silenzio. Volevamo riportare il crossdromo nel circuito internazionale; Entry list campionato Prestige a Maggiora. Il Moto Club Brilli Peri verso il Gran Premio d’Italia MXGP 2026Arezzo, 6 maggio 2026 – Da tempo si parla del ritorno nel calendario iridato del motocross di una pista storica del panorama italiano, negli anni teatro di competizioni internazionali di ogni livello: ... lanazione.it Il Moto Club Brilli Peri supera brillantemente la prova organizzativaArezzo, 12 maggio 2025 – Il Moto Club Brilli Peri supera brillantemente la prova organizzativa Il motocross d’epoca mantiene le promesse e incanta al Miravalle Circuit Da tutta Italia, 170 piloti; ... lanazione.it Il Mondiale MXGP torna a Miravalle: il Moto Club Brilli Peri riporta Montevarchi al centro del motocross internazionale x.com Il conto alla rovescia è iniziato! Il Motoclub Brilli Peri si prepara a riportare il mondiale al Miravalle: il **GP d’Italia MXGP 2026 a Montevarchi** sarà uno degli eventi più attesi della stagione! Leggi l’intervista al presidente Simone Vanzi e scopri tutti i retros - facebook.com facebook