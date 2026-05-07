A Sanremo, alcune ville di lusso sono state utilizzate come centri di tortura durante il periodo nazifascista, lasciando un segno nella memoria storica della città. I giardini pubblici portano ancora i nomi dei partigiani che hanno combattuto contro l’occupazione e il regime. La storia locale rivela come alcuni luoghi di ritrovo siano stati trasformati in scenari di violenza e resistenza, testimonianze di un passato complesso e doloroso.

? Cosa scoprirai Come sono diventate le ville di lusso centri di tortura nazifascista?. Chi erano i partigiani che hanno dato il nome ai giardini cittadini?. Dove si nascondevano i nuclei operativi tra le vette di Bajardo?. Perché i sacerdoti locali rischiarono la vita per i combattenti?.? In Breve Incontro domani 8 maggio ore 16 presso la Federazione Operaia in via Corradi 47.. Analisi dei combattimenti partigiani dalle alture di Bajardo ai giardini di Sanremo.. Ricordo dei combattenti Felice Cascione, Guglielmo Giuseppe Ivano e Gino Napolitano.. Focus sul ruolo dei sacerdoti e della popolazione civile durante l'occupazione nazifascista.. Domani, venerdì 8 maggio alle ore 16, la Federazione Operaia Sanremese in via Corradi 47 ospiterà una lezione sulla Resistenza condotta dalla professoressa Amelia Narciso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, dalle ville ai centri di tortura: la lezione sulla Resistenza

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