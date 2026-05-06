Festival del Carciofo Bianco doppio premio al Sannio | riconoscimento per le Pro Loco di Buonalbergo e Apice

Durante il XIV Festival del Carciofo Bianco e il decimo Premio, sono stati assegnati due riconoscimenti alle Pro Loco di Buonalbergo e Apice. L’evento si è svolto nel Sannio e ha visto protagonisti momenti dedicati alla valorizzazione della produzione locale del carciofo bianco. La manifestazione ha coinvolto diverse realtà del territorio e si è conclusa con la consegna dei premi alle associazioni coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione del XIV Festival del Carciofo Bianco e del 10° Premio Carciofo Bianco, tenutosi ad Auletta in provincia di Salerno ben due Pro loco sannite sono state insignite di questo prestigioso riconoscimento: la Pro loco di Buonalbergo per essere una delle sagre di qualità più longeve della Campania e la Pro Loco di Apice per l’impegno costante profuso sul territorio nei vari settori che vanno dalla cultura alla storia, dalla valorizzazione turistica del territorio alle tradizioni locali. Ricevere questo premio per le associazioni sannite è stato motivo di grande orgoglio: “E’ il frutto del lavoro di squadra, della passione e dell’amore che tutti noi mettiamo per valorizzare le bellezze delle nostre zone” – scrive Carmela D’Antonio presidente della Pro Loco di Apice -.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Festival del Carciofo Bianco, doppio premio al Sannio: riconoscimento per le Pro Loco di Buonalbergo e Apice Notizie correlate "Bianco Tanagro": ad Auletta torna il Festival del Carciofo Bianco7 giorni, suddivisi in due fine settimana, un programma con centinaia di appuntamenti tra musica, spettacoli, artisti di strada, convegni,... Bianco Tanagro ad Auletta, il festival del carciofo bianco torna in grande stileBianco Tanagro è pronto ad accogliere i visitatori della XIV edizione del festival dedicato al carciofo bianco della Valle del Tanagro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bianco Tanagro 2026 da record: Auletta protagonista, il carciofo bianco simbolo della rinascita delle aree interne; Sagre in Campania dal 30 aprile al 3 maggio 2026: feste, sapori e borghi da scoprire nel weekend; Bianco Tanagro 2026 da record:; Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa 2026: date, cosa mangiare e cosa vedere nel Cilento. Bianco Tanagro ad Auletta, il festival del carciofo bianco torna in grande stileBianco Tanagro è pronto ad accogliere i visitatori della XIV edizione del festival dedicato al carciofo bianco della Valle del Tanagro. 2anews.it Bianco Tanagro: ad Auletta torna il Festival del Carciofo Bianco7 giorni, suddivisi in due fine settimana, un programma con centinaia di appuntamenti tra musica, spettacoli, artisti di strada, convegni, presentazioni, contest e show cooking, un menù con decine di ... salernotoday.it La comunità celebra il lavoro della terra nell'ambito delle iniziative legate a Cynara, Festival del Carciofo - facebook.com facebook