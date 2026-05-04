un aiuto alle pro loco accordo con pizzoli

Un accordo tra un’azienda alimentare e le associazioni delle Pro Loco dell’Emilia-Romagna punta a offrire prodotti selezionati e di alta qualità. La convenzione permette alle Pro Loco di accedere a specifici articoli, facilitando le iniziative locali e le attività di promozione del territorio. L’intesa mira a rafforzare il sostegno alle realtà associative che organizzano eventi e manifestazioni nelle diverse comunità della regione.

Una convenzione pensata per supportare le Pro Loco dell’Emilia-Romagna nell’offerta di prodotti selezionati e di alta qualità. Stipulato presso lo stabilimento Pizzoli Spa di San Pietro in Casale, l’accordo ha visto protagonisti il Comitato provinciale Unpli Bologna, rappresentato da Claudio Forlani, Pizzoli Spa, rappresentata da Marco Mantovani, dell’ufficio commerciale divisione surgelati e da Davide Evangelisti, direttore commerciale Pizzoli. Presente alla firma anche il presidente regionale Unpli Emilia-Romagna, Maximiliano Falerni. La convenzione prevede la fornitura di diverse tipologie di patate presenti nel catalogo Pizzoli (sia fritte che da forno) alle Pro Loco Unpli della regione con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’offerta gastronomica durante eventi e manifestazioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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