Sanità romagnola conti in miglioramento | il disavanzo Ausl scende a 17,9 milioni

La sanità nella regione romagnola mostra segnali positivi con un calo del disavanzo dell’Ausl, che si attesta ora a 17,9 milioni di euro. Dopo aver approvato il bilancio consuntivo 2025, l’ente ha evidenziato un miglioramento rispetto ai periodi precedenti, indicando una situazione finanziaria più stabile rispetto al passato. La notizia riguarda i risultati economici di un settore strategico per la regione, che continua a monitorare attentamente la propria salute finanziaria.

Segnali di decisa ripresa per i conti della sanità romagnola. L’Ausl Romagna ha ufficialmente approvato il bilancio consuntivo 2025, presentando un quadro economico in netto miglioramento rispetto al recente passato. Il disavanzo si attesta a 17,9 milioni di euro, una cifra che, sebbene ancora in.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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