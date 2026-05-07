Sanità siciliana se il Bambin Gesù fa i bagagli

Una nota recente solleva l’attenzione sulla sanità in Sicilia, con particolare riferimento all’ospedale pediatrico noto come Bambin Gesù. Secondo quanto riportato, l’istituto si sta preparando a lasciare la regione, un’operazione che richiede una certa capacità di persuasione. La notizia ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e i cittadini, considerando la reputazione e l’importanza della struttura a livello nazionale.

Bisogna dargliene atto: ci vuole una certa dose di talento per convincere uno degli ospedali pediatrici più prestigiosi d'Italia ad abbandonare la Sicilia. Non ci riesce chiunque. Occorre metodo, costanza, una visione. Il governo Schifani l'ha avuta. Il Bambino Gesù di Roma — quello della Santa.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Taormina, il Bambin Gesù lascia la cardiochirurgia pediatrica: scoppia il caso politicoDopo anni di incertezze, rinvii e soluzioni tampone, Taormina perde la cardiochirurgia pediatrica così come è stata conosciuta finora. Dopo la morte del piccolo Domenico al Monaldi arrivano i medici del Bambin GesùUn team dell'ospedale romano sarà distaccato nella struttura napoletana per rafforzare e rilanciare l’attività di cardiochirurgia pediatrica... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sanità siciliana, se il Bambin Gesù fa i bagagli; Cardiochirurgia pediatrica, il Bambino Gesù lascia Taormina dopo 16 anni; Cardiochirurgia pediatrica, stop convenzione con Taormina; Cardiochirurgia pediatrica, il Bambino Gesù non rinnova la convenzione con Taormina: sanitari verso Catania. Taormina, il Bambin Gesù lascia la cardiochirurgia pediatricaTaormina perde la cardiochirurgia pediatrica così come è stata conosciuta finora. L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha comunicato alla Regione Siciliana che non rinnoverà la convenzione in scadenza i ... strettoweb.com Il Bambino Gesù di Roma lascia il Ccpm di Taormina: esplode la polemica politicaL’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ha comunicato alla Regione siciliana di non voler rinnovare la convenzione del 2010 con l’ospedale San Vincenzo di Taormina per la gestione del reparto d ... sikilynews.it «La collaborazione tra il centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo dell’ospedale San Vincenzo di Taormina e l’ospedale Bambin Gesù di Roma non può cessare». Il Comitato dei genitori annuncia battaglia - facebook.com facebook «La collaborazione tra il centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo dell’ospedale San Vincenzo di Taormina e l’ospedale Bambin Gesù di Roma non può cessare». Il Comitato dei genitori annuncia battaglia x.com