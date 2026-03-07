Dopo la morte del piccolo Domenico al Monaldi arrivano i medici del Bambin Gesù

Dopo la morte del bambino al Monaldi, sono stati inviati medici dal Bambin Gesù per intervenire. L’obiettivo è potenziare e rilanciare l’attività di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi attraverso una collaborazione stabile con uno dei principali centri nazionali specializzati in cardiopatie congenite. La presenza dei medici è finalizzata a rafforzare le pratiche e le competenze nel settore.

Un team dell'ospedale romano sarà distaccato nella struttura napoletana per rafforzare e rilanciare l’attività di cardiochirurgia pediatrica Rafforzare e rilanciare l’attività di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Monaldi attraverso una collaborazione strutturata con uno dei centri di riferimento nazionali nel campo delle cardiopatie congenite. È questo l’obiettivo della convenzione siglata tra l’Azienda Ospedaliera dei Colli e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. La struttura ospedaliera cerca, così, di uscire dal caos seguito alla morte del piccolo Domenico Caliendo, bimbo di 2 anni operato il 23 dicembre 2025 per un trapianto di cuore e deceduto il 21 febbraio perché l'organo si è rivelato compromesso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: La morte del piccolo Domenico, Nas di nuovo al Monaldi

Monaldi, verifiche della Procura su altri due bimbi trapiantati dopo la morte del piccolo DomenicoLa Procura di Napoli sta facendo verifiche sulla storia di altri due bimbi trapiantati all'ospedale Monaldi di Napoli.

Addio a Domenico, la storia del bimbo dal cuore bruciato

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bambin Gesù.

Temi più discussi: Ospedale Monaldi di Napoli nella bufera dopo il caso Domenico: arrivano i rinforzi dal Bambino Gesù; Trapianti, la catena fragile dietro l’eccellenza; Schiacciata nel sonno dal padre, morta bimba di 10 mesi; Tutte le domande e le risposte sul caso di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo il trapianto con il cuore bruciato.

Il Bambino Gesù di Roma aiuterà il Monaldi a rilanciare la Cardiochirurgia pediatrica dopo la morte di DomenicoUn accordo tra l'ospedale napoletano e quello romano è stato siglato per rafforzare e rilanciare l'attività del reparto di Cardiochirurgia pediatrica ... fanpage.it

Dopo la morte del piccolo Domenico al Monaldi arrivano i medici del Bambin GesùUn team dell'ospedale romano sarà distaccato nella struttura napoletana per rafforzare e rilanciare l’attività di cardiochirurgia pediatrica ... napolitoday.it

Vatican News. . A Radio Vaticana con Voi, Marcello De Santis, Responsabile del Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ausiliario e Programma Qualità dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma - facebook.com facebook