L'Assemblea regionale siciliana ha approvato una legge che vieta ai politici di ricoprire più incarichi contemporaneamente nelle Aziende sanitarie provinciali. La normativa stabilisce che chi ricopre ruoli politici non potrà più essere anche direttore sanitario o amministratore delle strutture ospedaliere pubbliche. La decisione mira a separare le funzioni e a garantire una distinzione tra le cariche politiche e le responsabilità gestionali delle strutture sanitarie regionali.

? Cosa scoprirai Chi sono i politici che dovranno lasciare gli incarichi nelle Asp?. Come cambierà la gestione degli ospedali con la separazione dei ruoli?. Perché il controllo della sanità è stato separato dalla gestione politica?. Quali saranno le conseguenze dirette per i cittadini siciliani?.? In Breve Nuccio Di Paola coordina l'emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle in regione.. La misura evita conflitti tra assessori regionali e direttori delle Asp.. Riforma mira a prevenire casi passati come quelli di Croce e Faraone.. Il testo approvato in commissione Affari istituzionali passa ora all'Aula dell'Ars.. L’emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle ha ricevuto il via libera in prima commissione all’Ars, introducendo nuove regole per impedire che chi ricopre cariche politiche possa gestire le aziende sanitarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità siciliana: l’Ars approva il divieto per i doppi incarichi

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