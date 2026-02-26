doppi incarichi nuovo caos e diffide

E’ regolare o no il sistema di affidamento di incarichi da parte dei Comuni agli stessi professionisti che fanno parte del Nucleo di valutazione che controlla l’attività del personale degli stessi enti pubblici locali? Alcuni consiglieri comunali di opposizione di vari distretti reggiani, guidati da Gianluca Paoli, di Bagnolo, ritengono che non si tratta di un’azione corretta. Sindaci e funzionari, invece, sostengono che sia tutto nella norma. Nel frattempo, il professionista del Nucleo di valutazione dell’Unione Terra di Mezzo (Bagnolo, Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra) si è dimesso. "Queste dimissioni – sostiene Paoli – hanno compromesso l’operatività di un organo che non può operare con l’unico membro rimasto, pena l’illegittimità di ogni atto formale eventualmente adottato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Doppi incarichi: opacità nei Comuni"Si inasprisce il confronto sui presunti conflitti di interesse negli enti pubblici locali.

Aziende partecipate in Regione Campania, i tagli di Fico: basta con CdA, doppi incarichi e pensionatiRivoluzione partecipate in Regione Campania: Fico rottama i CdA e impone tetti alle spese.

