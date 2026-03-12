Buco sanità tagli ospedali e nuove tasse in Puglia? FdI e Lega preoccupati

In Puglia, il disavanzo sanitario di 369 milioni di euro ha portato Fratelli d’Italia e Lega a esprimere preoccupazione, con alcuni esponenti del primo partito che segnalano possibili tagli agli ospedali e l’introduzione di nuove tasse. La questione riguarda le misure adottate per far fronte alla situazione finanziaria del sistema sanitario regionale, coinvolgendo diversi consiglieri e rappresentanti politici.

Sulla stessa lunghezza d'onda la Lega, che attraverso il presidente del gruppo regionale paventa il rischio chiusura e o di ridimensionamento di diversi ospedali, tra cui Triggiano, Monopoli, Putignano, Corato, Bisceglie, Barletta, Andria, Lucera, Cerignola, San Severo, Casarano, Galatina, Copertino, Santissima Annunziata, Grottaglie, Moscati, Mesagne e San Pietro Vernotico". I leghisti si sono espressi anche sul possibile aumento dell'addizionale Irpef e ticket sanitari. I consiglieri regionali leghisti depositeranno una richiesta urgente di audizione in commissione Sanità: "Negli ultimi giorni sentiamo ripetere una frase che sembra rassicurante: per coprire il buco della sanità pugliese basta far pagare i redditi più alti.