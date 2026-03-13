Sanità Puglia | 369 milioni di buco tasse o tagli?
Il sistema sanitario pugliese si trova a fronteggiare un deficit di 369 milioni di euro nel 2025, certificato dai ministeri centrali. La situazione mette in crisi le strutture e i servizi offerti ai cittadini, suscitando preoccupazioni tra operatori e utenti. La questione riguarda la possibilità di finanziare la sanità regionale attraverso aumenti fiscali o tagli alle spese.
Il sistema sanitario pugliese si trova al limite della rottura strutturale, con un deficit certificato dai ministeri centrali che nel 2025 ha raggiunto i 369 milioni di euro. La Regione deve presentare entro il 30 aprile un piano operativo triennale per sanare il buco, ma l’equazione matematica sembra impossibile da risolvere senza toccare le tasche dei cittadini o chiudere reparti ospedalieri. I dati ufficiali indicano uno squilibrio profondo tra la crescita dei costi sanitari, stimata al 4 per cento, e l’aumento delle risorse del fondo nazionale, fermo all’1,7 per cento. Questa forbice genera un ammanco di 240 milioni di euro che grava direttamente sulla popolazione, rendendo inevitabile una discussione sull’aumento dell’Irpef regionale o su drastici tagli ai servizi essenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
