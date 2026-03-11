La via delle sorelle | nel 2025 oltre 1.100 camminatori e quasi 500 mila euro di impatto economico

Nel 2025, la Via delle Sorelle vedrà oltre 1.100 persone percorrerla e genererà circa 500 mila euro di impatto economico. Il cammino, inaugurato nel 2023, collega simbolicamente e fisicamente Brescia e Bergamo, rafforzando il suo ruolo come infrastruttura culturale, sociale e turistica in continua espansione. La sua presenza continua a crescere nel tempo.

La Via delle Sorelle, cammino inaugurato nel 2023 e che unisce simbolicamente e fisicamente le città di Brescia e Bergamo, si conferma un’infrastruttura culturale, sociale e turistica pienamente attiva e in costante crescita. I dati relativi al 2025 restituiscono l’immagine di un progetto in fase di consolidamento, capace di generare valore diffuso per le comunità attraversate e di rafforzare la collaborazione tra i due territori. Ideata e gestita dall’associazione Slow Ride Italy, impegnata nella promozione del turismo lento e dei territori intesi come spazi di sperimentazione culturale e sociale, la Via delle Sorelle si fonda su un partenariato strutturato con i comuni e le province delle due città, che riconoscono la Via delle Sorelle come un’infrastruttura immateriale condivisa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Milano-Cortina 2026: l’oro delle medaglie vale quasi 1700 euro, impatto economico e simbolico in crescita.L’oro olimpico vola: Milano-Cortina 2026, le medaglie d’oro varranno quasi 1700 euro Le medaglie d’oro delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina...

Quasi 9 mila multe sulla Ztl di via delle Nazioni, Spadoni (LpRa): "Proventi da oltre 700 mila euro da destinare a Marina"La destinazione delle risorse derivanti dalle sanzioni stradali legate alla Ztl di via delle Nazioni, a Marina di Ravenna, finisce al centro del...

Aggiornamenti e notizie su La via delle sorelle nel 2025 oltre 1...

Discussioni sull' argomento Eva Kant: nata dal genio delle sorelle Giussani; 7 marzo 1946, 80 anni fa i tumulti di Andria e la morte delle sorelle Porro: oggi il ricordo; Concetta, Ascenza e Rosaria 80 anni dopo: Così votammo per la prima volta al Referendum del '46; Mobilità docenti 2026, novità: deroga ricongiungimento a figli potrebbe essere rivista età e scomparire il ricongiungimento ai genitori ultra65enni, fascicolo digitale per semplificare.

La via delle sorelle: nel 2025 oltre 1.100 camminatori e quasi 500 mila euro di impatto economicoLa Via delle Sorelle, cammino inaugurato nel 2023 e che unisce simbolicamente e fisicamente le città di Brescia e Bergamo, si conferma un’infrastruttura culturale, sociale e turistica pienamente ... bergamonews.it

Convinte di non avere nulla, vivevano in condizioni di “barbonismo domestico”, nutrendosi della cicoria dei vasi sul terrazzo. Eppure due anziane romane – le sorelle Matilde e Teresa Consalvi – avevano oltre 6 milioni di euro depositati tra Poste Italiane e Ba - facebook.com facebook

Da Bormio, una ricetta di due sorelle e super nonne, Margherita e Laura Landra: scoprite l'Insalata valtellinese, con scarola, bresaola, casera e noci x.com