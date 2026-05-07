Sanità Errico incalza la Regione | Case e incentivi per medici e infermieri nel Sannio

Il consigliere regionale di Forza Italia ha rivolto un appello alla Regione, chiedendo interventi specifici nel Sannio. Ha proposto di creare case e offrire incentivi per medici e infermieri che lavorano nella zona. La richiesta si basa sulla necessità di migliorare le condizioni di lavoro e di attrarre personale sanitario nel territorio. La proposta è stata presentata nel corso di una discussione dedicata alla sanità regionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al presidente della Regione Campania Roberto Fico per chiedere interventi urgenti contro la crescente carenza di personale sanitario nelle aree interne della Campania, con particolare riferimento al Sannio. Al centro dell’iniziativa del consigliere azzurro vi è la necessità di rendere maggiormente attrattive le strutture sanitarie delle zone interne, anche attraverso eventuali misure legate al cosiddetto “Piano Casa”, finalizzate alla realizzazione o all’assegnazione di alloggi di servizio destinati a medici e infermieri.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sanità, Errico incalza la Regione: “Case e incentivi per medici e infermieri nel Sannio” Notizie correlate Sanità: Regione Lombardia approva l'elenco per medici e infermieri con titoli esteriLa Giunta regionale della Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, l’istituzione di un elenco regionale... Campania, 98 milioni per la sanità: arrivano nuovi medici e infermieri? Cosa sapere La Campania stanzia 98 milioni di euro per assumere nuovi medici e infermieri. Tutti gli aggiornamenti Sanità, 54 milioni per il futuro. Ma Fd’I incalza la Regione: Quali tempi per i cantieri?Fare chiarezza sui temi di realizzazione degli interventi. Il futuro della sanità modenese passa per un investimento massiccio da 54 milioni di euro, frutto di due mutui che la Regione ha ... ilrestodelcarlino.it Errico (FI): Campania maglia nera per carenza di medici di base. Serve intervento straordinario di FicoLa Campania si conferma tra le regioni più in difficoltà sul fronte dell’assistenza medica territoriale, con un quadro che rischia di aggravarsi nei prossimi anni. A lanciare l’allarme è il consigli ... ntr24.tv