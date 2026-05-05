Sanità | Regione Lombardia approva l' elenco per medici e infermieri con titoli esteri

La Giunta regionale della Lombardia ha dato il via libera all’elenco regionale che raccoglie i medici e gli infermieri formati all’estero. La decisione è stata presa su proposta dell’assessore al Welfare. L’elenco servirà a censire i professionisti sanitari che hanno ottenuto la qualifica fuori dall’Italia. La misura riguarda sia i medici che gli infermieri con titoli stranieri.

La Giunta regionale della Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, l’istituzione di un elenco regionale ricognitivo per medici e infermieri che hanno conseguito la qualifica professionale all’estero. Il provvedimento definisce le modalità per.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Lombardia: bonus per medici e infermieri per fermare il fuga in SvizzeraL’amministrazione lombarda ha varato una misura economica mirata a frenare l’emorragia di personale sanitario nelle zone di confine, prevedendo... Leggi anche: Infermieri e medici aggrediti in ospedale in Lombardia: 4.826 casi nel 2025 Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Chimica verde Lombardia per un futuro sostenibile; Frontalieri, la Lombardia va avanti sulla tassa sanitaria, ma promette sconti; Il ruolo strategico delle cooperative nel sistema sanitario regionale: le proposte di Confcooperative Lombardia per ridurre le liste d'attesa; Tragedia di Capodanno di Crans Montana, Regione Lombardia: Le richieste della Svizzera sono abominevoli. Regione Lombardia approva bilancio 2026-28: 34 mld, nessun aumento tasse/ Lega: 750 milioni di investimentiOvviamente arrivare a paragonare una Regione, seppur tra le più importanti e ricche d’Europa, e uno Stato ha ben poco senso, ma serve per comprendere la complessità di approntare una spesa pubblica di ... ilsussidiario.net Vittime di violenza. Regione Lombardia approva esenzione ticket sanitarioLa misura ha una durata di tre anni dalla data di rilascio dell’esenzione ed è subordinata alla presentazione, presso l’ASST di competenza, dell’attestazione di presa in carico da parte di un Centro ... quotidianosanita.it Fai crescere la tua impresa con il supporto di Regione Lombardia! Cogli l’opportunità di ottenere un voucher dedicato per investire in consulenza strategica, innovazione e benessere organizzativo. Un aiuto concreto per migliorare l’assetto e le performance - facebook.com facebook Fai crescere la tua impresa con il supporto di Regione Lombardia! Cogli l’opportunità di ottenere un voucher dedicato per investire in consulenza strategica, innovazione e benessere organizzativo. Scopri di più reglomb.it/MvYu50YUBoS #FSEplus #UE21 x.com