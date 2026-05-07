In Italia, il sistema di donazioni di sangue continua a funzionare, anche se si notano i inizi di una diminuzione delle donazioni e la necessità di coinvolgere maggiormente i giovani. Le donazioni sono ancora sufficienti a coprire le esigenze, ma i numeri mostrano una lieve flessione rispetto al passato. La questione viene affrontata considerando la fragilità di un sistema che, pur stabile, richiede attenzione per mantenere i livelli attuali.

È un sistema che regge, quello della donazione di sangue in Italia, ma che mostra i primi segnali di fragilità. Nel 2025 la raccolta ha fatto segnare un -1,8% rispetto all’anno precedente, con 41,8 unità di sangue intero per mille abitanti, un valore comunque superiore alla soglia di autosufficienza fissata a 40 unità. I dati sulle donazioni di sangue. I dati dell’Osservatorio nazionale donazione sangue e plasma sono stati presentati alla Camera dei Deputati durante l’evento organizzato dall’associazione Donatorinati e a cura di Bistoncini Partners. “Il sistema oggi sta in piedi ma non è sufficiente: le istituzioni devono intervenire prima che arrivi l’emergenza”, osserva Enzo Amich, membro della IX Commissione della Camera.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sangue, donazioni in calo e urgenza di parlare ai giovani

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