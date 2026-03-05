Donazioni di sangue in calo a San Donà l' appello di Avis

Al centro trasfusionale dell'ospedale di San Donà di Piave si sono recentemente registrate meno donazioni di sangue rispetto ai periodi precedenti. Avis ha diffuso un appello rivolto ai cittadini, invitando a partecipare alla raccolta. La diminuzione delle donazioni ha coinvolto i locali e si osserva una tendenza di calo nell’intera comunità. Non sono stati comunicati altri dettagli o motivazioni ufficiali.

Per l'occasione è possibile accedere al centro trasfusionale senza prenotazione. C'è carenza soprattutto di zero negativo Da qualche giorno al centro trasfusionale dell'ospedale di San Donà di Piave si sta registrando una significativa contrazione del numero di donazioni di sangue. Il trend rischia di creare problemi di approvvigionamento per l'attività sanitaria ordinaria e nel caso di particolari urgenze: «Ci potremmo trovare presto nella situazione di dover chiedere sangue ad altri ospedali, se non ad altre province» dice, preoccupato, il presidente di Avis provinciale Fabio Reggio, che invita quindi gli utenti ad «aiutarci a superare questo momento un po' critico venendo a donare».