Avis un’eccellenza Appello ai giovani per fare donazioni

L'Avis, l'associazione dei donatori di sangue, ha lanciato un appello ai giovani per incrementare le donazioni. La richiesta riguarda specificamente i residenti di Montepulciano, dove l'organizzazione è molto conosciuta e apprezzata. L'iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione più giovane sull'importanza di contribuire con donazioni di sangue. La campagna si rivolge direttamente ai cittadini under 30.

Nominare l’Avis, l’associazione dei donatori di sangue, vuol dire arrivare subito al cuore degli abitanti di Montepulciano. Talmente radicata è la storia di questa realtà, talmente forte è l’impronta lasciata nella comunità, fin da quando il fenomeno associativo non era dilagante come è ora, fatto sta che, di fronte a questa nobile forma di volontariato, la partecipazione dei poliziani si mostra ampia e convinta. L’ennesima conferma si è avuta dalla 67esima assemblea dei soci che si è tenuta in un’affollatissima Cripta del Gesù. E i dati snocciolati dal presidente Giuliano Faralli, alla presenza del sindaco Michele Angiolini, hanno certificato questo forte senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

