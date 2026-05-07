Dopo la chiusura dello stadio di San Siro, è stata annunciata un'iniziativa che permette ai visitatori di camminare sulle travi dell'impianto. È possibile prenotare un'esperienza all’interno del vecchio stadio, offrendo così un'occasione diversa di visitare un luogo simbolo del calcio italiano. Questa opportunità si inserisce in un programma di visite guidate che consente di esplorare parti normalmente inaccessibili ai visitatori.

A pochi anni dalla chiusura dello stadio di 'San Siro', ora è possibile prenotare un'esperienza singolare all'interno dell'impianto sportivo. M-I Stadio Srl, società compartecipata da Inter e Milan, ha dato vita a una experience (già prenotabile online) speciale a pochi anni dalla chiusura di San Siro: adesso è infatti possibile camminare a 55 metri d'altezza attorno alla Scala del Calcio, percorrendo le travi metalliche rosse che ricoprono l'edificio. Guarda il video.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - San Siro come non lo avete mai visto: ora si può camminare sulle travi!

Notizie correlate

VIDEO San Siro come non lo avete mai visto: ora si può camminare sulle travi!M-I Stadio Srl, società compartecipata da Inter e Milan, ha dato vita a una experience (già prenotabile online) speciale a pochi anni dalla chiusura...

San Siro apre il tetto: ora si può camminare sulle travi a 55 metri d'altezzaA pochi anni dalla sua possibile chiusura e in vista di un probabile abbattimento, lo stadio di San Siro rende accessibile una parte della struttura...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: VIDEO San Siro come non lo avete mai visto: ora si può camminare sulle travi!; Inter-Parma 2-0, a San Siro la festa scudetto nerazzurra; San Siro Skywalk, biglietti in vendita: per la prima volta è possibile salire a 55 metri d'altezza, sulle famosi travi rosse; Inchiesta sugli arbitri, 'da Rocchi combine a San Siro con colleghi'.

San Siro da una prospettiva inedita: lo stadio apre le porte alla sua iconica copertura. Come partecipare alle visite sul tettoDal 4 maggio è nato San Siro Skywalk, una visita dello stadio di Inter e Milan dalla copertura dell'impianto L'articolo San Siro da una prospettiva inedita: lo stadio apre le porte alla sua iconica co ... msn.com

Il nuovo stadio come si chiamerà? Sala: A me piace San Siro, non sono mai riuscito a chiamarlo MeazzaLo ha sottolineato il sindaco Giuseppe Sala, a margine della cerimonia dell'anniversario di Fondazione del Corpo di polizia locale. Al centro il percorso per la vendita effettiva del comparto ... ilgiorno.it

Dal 4 maggio è possibile partecipare a questa esperienza esclusiva in Italia, che unisce adrenalina, architettura e panorami spettacolari #Milano #SanSiro x.com

Dal 4 maggio è natio San Siro Skywalk, un tour guidato dello stadio dalla sua copertura, a 55 metri d'altezza. Ecco come partecipare - facebook.com facebook