VIDEO San Siro come non lo avete mai visto | ora si può camminare sulle travi!
Un video mostra San Siro in un modo inedito: ora è possibile camminare sulle travi che sostengono la struttura. La società che gestisce lo stadio, coinvolta anche con le due squadre di calcio, ha organizzato un’esperienza che permette ai partecipanti di percorrere alcune parti dell’impianto di supporto. Questa iniziativa è stata resa pubblica attraverso un video diffuso online, suscitando interesse tra appassionati e visitatori.
M-I Stadio Srl, società compartecipata da Inter e Milan, ha dato vita a una experience (già prenotabile online) speciale a pochi anni dalla chiusura di San Siro: adesso è infatti possibile camminare a 55 metri d'altezza attorno alla Scala del Calcio, percorrendo le travi metalliche rosse che ricoprono l'edificio. Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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