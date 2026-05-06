VIDEO San Siro come non lo avete mai visto | ora si può camminare sulle travi!

Un video mostra San Siro in un modo inedito: ora è possibile camminare sulle travi che sostengono la struttura. La società che gestisce lo stadio, coinvolta anche con le due squadre di calcio, ha organizzato un’esperienza che permette ai partecipanti di percorrere alcune parti dell’impianto di supporto. Questa iniziativa è stata resa pubblica attraverso un video diffuso online, suscitando interesse tra appassionati e visitatori.