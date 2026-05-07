San Paolo ok Ultimi lavori al Palazzetto

Il Palazzetto dello sport di San Paolo sta per essere completato, con gli ultimi lavori in corso. La struttura è ormai vicina all'apertura, dopo alcune settimane di interventi finali. La conclusione dei lavori consentirà di rendere operativo il nuovo impianto sportivo, che era stato oggetto di interventi di ristrutturazione e aggiornamento. L’apertura è prevista a breve, dopo il completamento delle ultime fasi di lavorazione.

E’ in dirittura di arrivo il completamento del Palazzetto dello sport di San Paolo: saranno infatti ultimati entro le prossime settimane i collaudi di funzionamento invernale ed estivo degli impianti delle due palestre che compongono il complesso sportivo, di cui una ad uso scolastico, a servizio dell’attiguo polo di via Galcianese che raccoglie cinque plessi scolastici dall’infanzia alle superiori, e l’altra pensata per la ginnastica ritmica e il corpo libero. Una buona notizia per il mondo dello sport pratese che aspetta da anni la conclusione degli interventi. Molte le società in attesa a partire da quelle del basket e della danza. Sono in corso di avanzata definizione le interlocuzioni con la Provincia di Prato per la consegna della palestra scolastica, che dovrà dotarla degli arredi necessari per avviare le attività.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "San Paolo" ok . Ultimi lavori al Palazzetto D'inconnus à Superstars - Le pouvoir des comédies musicales Notizie correlate Palazzetto di San Paolo in dirittura d’arrivo, stadio dell’acqua a rischioPrato, 8 aprile 2026 – Buone notizie per quello che dovrà essere il nuovo “Palazzetto dello sport” di San Paolo, che dovrebbe essere pronto per... Ricostruzione post alluvione, lavori per oltre 400 mila euro: al via i cantieri in via Torricchia e via Tagliata-San PaoloEntra nel vivo il piano di ripristino delle infrastrutture colpite dall’alluvione a Forlimpopoli. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Intesa, ok da soci a saldo dividendo da 3,3 miliardi e buyback da 2,3 miliardi di euro; Intesa Sanpaolo, nuovi piani di incentivazione a lungo termine per le persone del gruppo; Intesa Sanpaolo, bonus di 177 milioni di euro ai lavoratori; San Paolo ok . Ultimi lavori al Palazzetto. Il pallonetto col Toro al San Paolo, in un pomeriggio di ordinario spettacolo offerto alla platea di Fuorigrotta. L’arcobaleno pittato nel cielo sopra l’Olimpico che trovò il suo epilogo nella porta di Strakosha, dopo che il diluvio generato dal Napoli di Maurizio Sarri - facebook.com facebook San Paolo, la stazione che accoglie il mondo fa vergognare. Biglietto da visita imbarazzante. Case study di malamministrazione. Intervenga l'assessore al turismo @Ale_Onorato. x.com