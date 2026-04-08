Palazzetto di San Paolo in dirittura d’arrivo stadio dell’acqua a rischio

A Prato, il palazzetto di San Paolo sta per essere completato e dovrebbe aprire all’inizio del prossimo anno scolastico. Nel frattempo, lo stadio dell’acqua presenta alcuni rischi che sono ancora in fase di valutazione. La data di consegna del nuovo impianto sportivo sembra vicina, ma non sono ancora stati comunicati dettagli ufficiali sullo stato dei lavori.

Prato, 8 aprile 2026 – Buone notizie per quello che dovrà essere il nuovo “ Palazzetto dello sport ” di San Paolo, che dovrebbe essere pronto per l’inizio del prossimo anno scolastico. Meno per quanto concerne lo “Stadio dell’Acqua” di Iolo, con la corsa contro il tempo legata all’effettiva partenza del cantiere che diventa ogni giorno più complicata da vincere. E’ il punto su due dei principali cantieri cittadini, per quanto riguarda l’impiantistica sportiva. Cominciando dal nuovo palazzetto, con l’operazione che sta andando avanti: il Comune ha fatto sapere che sono in corso le procedure di collaudo ed al momento risultano rispettati i tempi previsti dall’ultimo aggiornamento del cronoprogramma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palazzetto di San Paolo in dirittura d’arrivo, stadio dell’acqua a rischio Palazzetto di San Paolo. Al via gli ultimi ritocchi. Poi collaudi delle palestre . Pronto entro settembreIl nuovo "palazzetto dello sport" di San Paolo, a servizio del polo scolastico nonché nuova "casa" delle società sportive di basket, pallavolo,... Arrivo a Torino per le visite mediche: Boga in dirittura d’arrivo con la JuventusJeremie Boga è ufficialmente a Torino per sottoporsi alle visite mediche con la Juventus. Temi più discussi: Palazzetto di San Paolo in dirittura d’arrivo, stadio dell’acqua a rischio; Scandicci rinnova il Palazzetto dello Sport, oltre 400mila euro per atleti e squadre di livello mondiale; Fermate l'iter per il nuovo stadio. La richiesta dei gestori del Palazzetto del nuoto; Copparo, al palazzetto dello sport Antares basket in campo per festeggiare la Pasqua. Palazzetto di San Paolo. Al via gli ultimi ritocchi. Poi collaudi delle palestre . Pronto entro settembreIl nuovo palazzetto dello sport di San Paolo, a servizio del polo scolastico nonché nuova casa delle società sportive di basket, pallavolo, pallamano e ginnastica, dovrebbe essere pronto entro il ... lanazione.it Lavori in corso. Palazzetto di San Paolo serve più di un anno. Piscina Iolo: una corsaC’è finalmente una buona notizia per quel che riguarda la nuova piscina di Iolo. E anche dal fronte della Colzi – Martini, per quanto interessata da un intervento decisamente meno impegnativo rispetto ... lanazione.it Chiudiamo la stagione invernale di ballo ospitando l'orchestra Minoia, sabato 11 Aprile ore 21.00 palazzetto dello sport di San Martino in Strada. Ingresso 8 euro compreso ricco buffet Info e prenotazioni al 351 959 4047 Vi aspettiamo numerosi!!! - facebook.com facebook