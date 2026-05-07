Le celebrazioni per San Nicola sono in corso e questa sera si è svolta la rievocazione della traslazione delle reliquie, con l'arrivo al molo San Nicola. Oggi si terrà il corteo storico, che attraverserà il centro cittadino. La manifestazione coinvolge gruppi in costumi d'epoca e rappresentazioni legate alla figura del santo. L'evento conclude le attività di questa giornata dedicata alle celebrazioni.

Le celebrazioni per San Nicola entrano nel vivo. Nella serata di ieri, la rievocazione della traslazione delle reliquie di San Nicola, con l'arrivo al molo San Nicola, ha anticipato l'appuntamento del corteo storico, che sfilerà oggi attraversando il centro cittadino.La ‘caravella’ tra danza e.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Corteo Storico di San Nicola a Rutigliano 2026: programma, orari e celebrazioni del 720° anniversarioÈ in programma sabato 9 maggio 2026 a Rutigliano il 16° Corteo Storico di San Nicola, uno degli eventi più attesi del calendario culturale pugliese.

Corteo Storico San Nicola 2026, al via i casting: selezioni in tutti e 5 i municipiPrenderanno il via nei prossimi giorni le selezioni per i figuranti del Corteo Storico di San Nicola 2026, atteso appuntamento con la rievocazione...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Festa di San Nicola 2026: le limitazioni al traffico e alla sosta; San Nicola 2026: Bari si prepara alla Sagra. Ecco il piano straordinario di viabilità e sosta; San Nicola, al via le celebrazioni: è il giorno del corteo storico; Bari, al via il maggio di san Nicola: ieri l’esposizione della statua.

Bari, Festa di San Nicola 2026: scattano i divieti al trafficoA Bari scattano le limitazioni al traffico per la Festa di San Nicola 2026. Dal 5 maggio e fino al 17, previste chiusure e divieti di sosta in centro, sul lungomare e nell’area del porto per consentir ... trmtv.it

Bari celebra San Nicola: festa al via. La statua tra i fedeli: «Che sia una sagra di pace»Con l’esposizione della statua del Santo in Basilica, preceduta da una piccola processione e dallo spettacolo dei timpanisti e sbandieratori dell’associazione Militia ... quotidianodipuglia.it

45 milioni di euro spesi. Una struttura al 90% completata. E zero litri d'acqua raccolta, mai. In Calabria, lungo il fiume Esaro nella provincia di Cosenza, esiste una diga che non ha mai trattenuto neppure una goccia. Si chiama diga del Feudo di San Nicola. I la - facebook.com facebook

I fiori di Terlizzi colorano la Basilica: le composizioni dei maestri florovivaisti per la festa di San Nicola x.com