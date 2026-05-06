Corteo Storico di San Nicola a Rutigliano 2026 | programma orari e celebrazioni del 720° anniversario

Il 9 maggio 2026 si svolgerà a Rutigliano il 16° Corteo Storico di San Nicola, un evento che celebra il 720° anniversario della manifestazione. La giornata prevede una serie di celebrazioni che coinvolgono la comunità locale e richiamano visitatori da diverse zone. Il corteo, che si tiene ogni anno, si svolge nel centro storico e vede la partecipazione di gruppi in costume e figuranti. Sono stati annunciati orari e dettagli del programma ufficiale.

È in programma sabato 9 maggio 2026 a Rutigliano il 16° Corteo Storico di San Nicola, uno degli eventi più attesi del calendario culturale pugliese. La manifestazione celebra il 720° anniversario (1306–2026) dell’inizio del patronato di San Nicola sulla città ed è stata riconosciuta dalla Regione.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Celebrazioni 150° anniversario di Nicola Romeo: giovedì la presentazione del programma in RegioneEntrano nel vivo le celebrazioni del 150esimo anniversario della nascita di Nicola Romeo, celeberrimo imprenditore italiano, fondatore dell'Alfa... San Nicola, Corteo storico 2026 e spettacolo di danza aerea “La Luna di San Nicola - Orbite di Luce”Bari si prepara ancora una volta a farsi teatro di luce e memoria, quando le sue strade diventano racconto e il passato torna a camminare tra la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Corteo storico di San Nicola, ecco l'edizione 2026: una caravella di arte e di pace tra danza e musica dal vivo; Bari, Corteo Storico di San Nicola 2026: ecco programma e percorso; Torna a Bari il corteo storico di San Nicola nel segno dell'arte e della pace; Bari, quasi tutti pronto per il Corteo Storico di San Nicola. Torna a Bari il corteo storico di San Nicola nel segno dell'arte e della pace'Una caravella di arte e di pace' è il titolo scelto quest'anno per il tradizionale corteo storico di San Nicola che animerà il capoluogo pugliese il prossimo 7 maggio. (ANSA) ... ansa.it Una caravella di arte e di pace, ecco il tema del Corteo di San Nicola: a Bari parte il conto alla rovescia per la festaGiovedì 7 maggio prenderà vita l’edizione 2026 del Corteo Storico di San Nicola, uno dei momenti più attesi, identitari e suggestivi della città: i dettagli ... lagazzettadelmezzogiorno.it Per il corteo storico di domani, 7 maggio, previsto invece tempo soleggiato - facebook.com facebook