Corteo Storico San Nicola 2026 al via i casting | selezioni in tutti e 5 i municipi

In vista del Corteo Storico di San Nicola 2026, previsto per il 7 maggio a Bari, sono iniziati i casting per i figuranti. Le selezioni si svolgeranno nei prossimi giorni e coinvolgeranno tutti e cinque i municipi della città. La rievocazione ricorda le imprese del Santo e coinvolge volontari e partecipanti locali. Le operazioni di scelta si concentrano sull’identificazione di persone disposte a interpretare ruoli storici durante l’evento.

Prenderanno il via nei prossimi giorni le selezioni per i figuranti del Corteo Storico di San Nicola 2026, atteso appuntamento con la rievocazione storica delle gesta del Santo, in programma il prossimo 7 maggio a Bari.Il Comune ha fissato le linee guida per i casting: nelle giornate dedicate.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Temptation Island 2026, casting aperti: come funzionano le selezioni e come candidarsi Al via i casting di Miss Italia, partono le selezioni nell'AgrigentinoSono ufficialmente iniziati i casting e le prime selezioni di Miss Italia, lo storico concorso di bellezza che ogni anno incorona la reginetta del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bari, Festa di San Nicola 2026: il programma civile e religioso e i percorsi delle processioni; Festa di San Nicola 2026 a Bari: programma completo, eventi e tradizioni; Festa di San Nicola Bari 2026: programma, luminarie e regole per la sagra; Presentazione della Terza Edizione del Corteo Storico e Rievocazione della Consegna delle Reliquie di San Vito. Corteo Storico di San Nicola 2026: al via le selezioni per 100 figurantiBARI - Sono ufficialmente aperte le selezioni per partecipare al Corteo Storico di San Nicola 2026, uno degli eventi più rappresentativi della città di Bari, capace ogni anno di unire tradizione, devo ... giornaledipuglia.com Festa di San Nicola Bari 2026: programma, luminarie e regole per la sagraEntrano nel vivo i preparativi per la festa di San Nicola a Bari. E sono iniziati proprio in questi giorni i lavori per l’installazione delle luminarie artistiche in piazza del ... quotidianodipuglia.it Torna a Gravina il Corteo Storico Montfort, che per l’edizione 2026 è dedicato a San Francesco, l’uomo della pace, in occasione del Centenario della sua morte. Un appuntamento che unisce rievocazione storica, partecipazione e racconto del territorio, trasfor - facebook.com facebook