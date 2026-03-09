Il principe di Clusone | Mia nonna discende da Dante fino al ’46 abbiamo servito il re In paese tutti mi vogliono bene

Il principe Alberto di Clusone, 85 anni, residente nel Palazzo Fogaccia, afferma che sua nonna discende da Dante e che fino al 1946 la famiglia ha servito il re. In paese, è noto per il suo rapporto di affetto con la comunità. La storia della famiglia Giovanelli si estende per oltre mille anni nella Bergamasca, testimoniando una lunga presenza nel territorio.

Clusone. Il legame che unisce la famiglia Giovanelli alla Bergamasca va indietro più di mille anni. Il primo erede della storica casata nobiliare è il principe Alberto, 85 anni, che vive nel Palazzo Fogaccia a Clusone. Ci accoglie nel grande salone, dove lo sguardo del visitatore viene subito catturato dall'enorme tela appesa alla parete. Opera di Francesco Paglia, allievo del Guercino, raffigura una festa nel parco con il conte Fogaccia e la sua famiglia. "È un quadro unico nel Nord Italia – spiega il principe -. Forse solo a Venezia esiste una tela di dimensioni simili che, nel corso della storia, non ha mai subito danni". Dalle luminose finestre del salone si può ammirare il pizzo Formico.