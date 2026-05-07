Al San Liberatore, i dipendenti possono usufruire di una sosta a 30 centesimi, ma la disponibilità di posti auto resta insufficiente. Attualmente, sono stati aggiunti 20 nuovi spazi di sosta, tuttavia questa misura non sembra aver risolto completamente la carenza di posti. L’accesso all’abbonamento agevolato rappresenta una delle soluzioni adottate, ma rimangono le criticità legate alla mancanza di spazio per il parcheggio.

? Cosa scoprirai Come si ottiene l'abbonamento agevolato per i dipendenti del San Liberatore?. Perché i soli 20 nuovi posti auto non risolvono il problema?. Chi deve decidere sulla riqualificazione delle aree tra Comune e ASL?. Quali conseguenze avrà la mancanza di stalli sulla qualità dei servizi?.? In Breve Nuovi 20 stalli nel Com. Coc. non risolvono la carenza di posti auto.. Gestione complessa tra ASL e Comune per aree come piazza Alessandrini.. Marco Di Marco chiede incontro tra amministrazione e ASL per soluzioni condivise.. Abbonamento tramite portale polizia locale per risparmiare sui costi di sosta.. I lavoratori dell’area ospedaliera del San Liberatore ad Atri possono ora sottoscrivere abbonamenti per la sosta al costo di 30 centesimi al giorno tramite il portale della polizia locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Liberatore: sosta a 30 centesimi per i dipendenti, ma mancano posti

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