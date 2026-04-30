La Soprintendenza di Chieti e Pescara sta valutando i danni al muro dell'abbazia di San Liberatore, che ha richiesto un intervento di restauro stimato in oltre 100.000 euro. La decisione si basa su un sopralluogo eseguito recentemente, volto a determinare le condizioni strutturali dell’edificio storico. L’intervento mira a riparare i danni e preservare le caratteristiche architettoniche dell’abbazia.

? Cosa sapere Soprintendenza di Chieti e Pescara valuta i danni al muro dell'abbazia di San Liberatore.. Richiesti oltre 100.000 euro al Ministero per il ripristino del sito di Serramonacesca.. Il 29 aprile, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle provincie di Chieti e Pescara ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l’abbazia di San Liberatore a Maiella, situata nel territorio di Serramonacesca, per valutare i danni strutturali causati dal crollo del muro perimetrale dell’ingresso avvenuto durante il violento maltempo del 2 aprile. L’intervento è stato coordinato dall’architetto della Soprintendenza Roberto Orsatti, accompagnato dai funzionari Anna Dionisio, Serafino Ferreri e Daniela Di Virgilio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abbazia di San Liberatore: oltre 100.000 euro per il restauro

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