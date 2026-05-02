I Comuni dove l' economia cresce | la mappa San Giustino al top Gualdo T maglia nera

Una mappa recente presentata dalla Camera di Commercio dell'Umbria evidenzia i comuni in cui l'economia sta crescendo, con alcuni che si distinguono per sviluppi più significativi. Tra questi, un comune si posiziona al primo posto, mentre un altro si trova in fondo alla graduatoria. La rilevazione si concentra su indicatori di sviluppo economico e occupazionale, offrendo uno sguardo sui territori che mostrano segnali di miglioramento.

Dalla Camera di Commercio dell'Umbria arriva una mappa dei comuni dove l'economia, lo sviluppo e il futuro vanno di pari passo e lasciano sperare in un presente e un futuro positivi, anche da un punto di vista occupazionale. L’indicatore scelto è l’Ebitda margin, che misura quanto resta.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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