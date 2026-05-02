In Umbria, alcune imprese riescono a crescere più rapidamente di altre, creando un divario tra i diversi comuni. Quelli che superano il 10% di aumento nel valore economico sono pochi, mentre altri faticano a raggiungere questa soglia. San Giustino si distingue come esempio di successo, mentre alcune città continuano a mantenere un tessuto economico più fragile. La situazione varia notevolmente tra i vari centri della regione.

? Cosa scoprirai Quali comuni umbri faticano a superare la soglia critica del 10%?. Perché alcune città producono ricchezza mentre altre restano fragili?. Come influisce il margine operativo sulla capacità di investimento aziendale?. Quanto dista la media umbra dalla soglia di stabilità nazionale?.? In Breve San Giustino guida con 19,9% seguito da Gubbio al 16,1% e Marsciano al 12,2%. Ebitda margin medio regionale all'8% contro il 9,1% della media nazionale. Provincia di Perugia all'8,2% supera la provincia di Terni ferma al 7,4%. Società di capitali generano il 75% del fatturato totale del sistema umbro. Le imprese dei comuni umbri con oltre 10 mila abitanti mostrano capacità diverse di generare valore operativo, con San Giustino che guida la classifica con un margine del 19,9%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, imprese a diverse velocità: San Giustino guida il valore

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