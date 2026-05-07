A San Giuliano, quest’anno si è svolta una tradizionale manifestazione in cui 60 fucilieri hanno partecipato con antichi archibugi per celebrare San Nicola. La presenza femminile tra i partecipanti ha segnato un cambiamento rispetto alle edizioni precedenti, portando una novità nelle modalità di svolgimento della cerimonia. I giovani coinvolti mostrano un interesse crescente nel mantenere vive queste tradizioni, contribuendo a preservare le radici culturali del paese.

? Cosa scoprirai Come cambiano le tradizioni con la nuova partecipazione femminile?. Chi sono i giovani che scelgono di difendere queste radici?. Dove si concentreranno i colpi a salve tra i vicoli?. Perché questa rievocazione attira chi è dovuto emigrare dal borgo?.? In Breve Attività iniziano venerdì 8 maggio alle ore 16 e proseguono sabato 9 maggio.. Nuova partecipazione femminile garantisce continuità alle tradizioni familiari del borgo.. Evento coinvolge anche gli emigrati per preservare l'identità di San Giuliano.. Ulteriore rievocazione storica programmata per il giorno 10 agosto.. L’8 e il 9 maggio, San Giuliano del Sannio ospiterà la rievocazione storica de I Fucilieri di San Nicola con circa 60 figuranti pronti a sparare colpi a salve tra i vicoli del borgo in provincia di Campobasso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Giuliano: 60 fucilieri con antichi archibugi per San Nicola

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