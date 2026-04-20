San Cataldo | 10 anni di solidarietà il cuore pulsante del sociale

Il 19 aprile 2026 rappresenta il decimo anniversario dell’Associazione Un Gesto per un Sorriso a San Cataldo, un'organizzazione attiva da dieci anni nel settore sociale. In questo periodo, l’associazione ha portato avanti iniziative rivolte alle persone in difficoltà, organizzando eventi e servizi di supporto. La ricorrenza segna un traguardo importante per la presenza sul territorio e le attività svolte nel corso di un decennio.

Il 19 aprile 2026 segna un traguardo fondamentale per il tessuto sociale di San Cataldo, dove l’Associazione Un Gesto per un Sorriso celebra un decennio di attività sul campo. Dalla sua fondazione nel 2016, l’organizzazione ha trasformato la volontà di aiutare in una presenza costante e strutturata, capace di rispondere alle necessità dei cittadini più fragili attraverso una rete di sostegno che oggi rappresenta un pilastro della comunità locale. Un decennio di presidio sociale tra volti e storie concrete. Guardando indietro al percorso iniziato dieci anni fa, Michele Falzone e sua moglie Floriana Lauricella hanno saputo trasformare un’idea iniziale in un sistema di assistenza che va ben oltre la semplice beneficenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Cataldo: 10 anni di solidarietà, il cuore pulsante del sociale Notizie correlate Vigor San Cataldo: addio al capitano Alessi dopo 10 anni di gloriaLa PGS Vigor San Cataldo ha salutato il proprio capitano Andrea Alessi durante la penultima giornata del girone A di Serie C1. Leggi anche: San Cataldo: 120 anni di fede e musica per la Chiesa Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: San Cataldo. I dieci anni dell’Associazione Un Gesto per un Sorriso: un cammino di aiuto, sostegno e solidarietà; San Cataldo, via libera della giunta: diventa realtà il Parco degli eucalipti; Trasparenza sui tempi e sul personale: l’affondo di Perrini sul nuovo San Cataldo; Litorale in stallo: dai ritardi intollerabili di Frigole alla recente beffa di San Cataldo. San Cataldo. I dieci anni dell'Associazione "Un Gesto per un Sorriso": un cammino di aiuto, sostegno e solidarietà - facebook.com facebook