San Bernardino di Lugo | un giro in mongolfiera nel nome di Francesco Orlandi

Domenica 10 maggio, a San Bernardino di Lugo, si terrà una giornata dedicata alla memoria di Francesco Orlandi, pioniere dell’aeronautica originario di Bologna. La manifestazione prevede un giro in mongolfiera, in ricordo dell’incidente avvenuto 201 anni fa, il 7 settembre 1825, quando la mongolfiera di Orlandi si schiantò proprio in questa frazione. L’evento vuole celebrare la figura di Orlandi e la storia dell’aviazione locale.

Domenica 10 maggio la frazione di San Bernardino di Lugo organizza una giornata di festa e memoria dedicata a Francesco Orlandi, pioniere bolognese dell'aeronautica che con la sua mongolfiera “cadde” a San Bernardino 201 anni fa, il 7 settembre 1825. Il pomeriggio prende il via alle 15.45 dal.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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