pasqua in musica nel nome di san francesco

Il concerto di Pasqua si svolgerà quest'anno incentrato su San Francesco, in occasione del 1800° anniversario della sua morte. L'evento, che si tiene ogni anno per celebrare la festività, sarà dedicato alla figura del santo e alle sue influenze storiche. La serata promette di coinvolgere il pubblico con musiche e momenti artistici collegati alla figura di Francesco.

Anche il tradizionale concerto di Pasqua sarà dedicato a Francesco nell’Ottocentesimo anniversario della sua morte. Il repertorio dedicato a Francesco è sterminato. Lo stesso Francesco ha affidato ad un Cantico, tra i più musicati nella storia della cultura, un vero e proprio testamento spirituale per le sue sorelle e per i suoi fratelli. Un intreccio tra musica, arte e fede, dunque, che domenica 29 marzo alle ore 17.30, nella Chiesa di San Francesco, sarà proposto dalla Filarmonica Gaetano Luporini di San Gennaro, sotto la direzione del Maestro Giampaolo Lazzeri. L’accompagneranno la Cappella musicale della Cattedrale di San Miniato, la Corale San Genesio della diocesi di San Miniato, con Carlo Fermalvento direttore del coro e dal Coro di Montughi diretto da Enrico Rotoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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