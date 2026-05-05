In una collaborazione senza precedenti, Italia, San Marino e il Vaticano si sono uniti per celebrare San Francesco d’Assisi attraverso iniziative artistiche e spirituali. L’evento coinvolge diverse istituzioni e si svolge in luoghi simbolici di ciascun territorio, rafforzando i legami culturali e religiosi tra le tre entità. La manifestazione comprende mostre, eventi culturali e celebrazioni religiose, con l’obiettivo di onorare la figura del santo e il suo messaggio.

È un ponte artistico e spirituale quello che unisce Italia, San Marino e Vaticano nel segno di San Francesco d’Assisi. In occasione degli 800 anni dalla scomparsa del Santo (morto il 3 ottobre 1226) i tre Stati hanno dato vita a un progetto numismatico senza precedenti: un trittico di monete in rame, dal valore nominale di 0,75 euro ciascuna, dedicato al Cantico delle Creature. L’opera, composta dal Santo intorno al 1224, non è solo il cuore della spiritualità francescana, ma rappresenta il più antico testo della letteratura italiana di cui si conosca l’autore, simbolo d’identità culturale e linguistica. Il progetto è concepito come un unico...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Marino, Italia e Vaticano uniti nel nome di San Francesco

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