A San Angelo sul Sile è stata posizionata una lapide che ricorda un alpino morto nel 1976. La targa si trova in un punto preciso del paese ed è dedicata al giovane militare scomparso durante un evento avvenuto tra le macerie di Gemona. La commemorazione si inserisce tra le testimonianze locali di un passato legato a quegli eventi.

? Cosa scoprirai Chi era il giovane alpino scomparso tra le macerie di Gemona?. Dove si trova esattamente la lapide che ne commemora il sacrificio?. Perché quella specifica iscrizione è legata al vecchio cimitero del borgo?. Come ha reagito la comunità di San Angelo dopo la tragedia?.? In Breve Lapide situata sulla facciata sud della parrocchiale di San Angelo sul Sile.. Nato il 28 febbraio 1956, deceduto a Gemona il 6 maggio 1976.. Luogo ospitava il vecchio cimitero comunale fino all'anno 1923.. Accesso alla chiesa tramite via Leone III nel borgo di Sant'Angelo.. Il 6 maggio 1976 la violenta scossa del terremma del Friuli portò via la vita di Valerio Artuso, un giovane alpino di vent’anni che prestava servizio presso la caserma di Gemona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Angelo sul Sile: la lapide che ricorda l’alpino caduto nel ’76

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