Il capo del Mossad ha ricordato un agente che perse la vita nel lago Maggiore durante una missione contro l’Iran. Ha spiegato che l’agente stava svolgendo un’operazione e che il decesso avvenne mentre era impegnato in quella specifica attività. L’incontro tra agenti dei servizi segreti si è svolto in un contesto di attività di intelligence, presumibilmente legata a operazioni contro l’Iran.

Era un incontro tra agenti dei servizi segreti e, con ogni probabilità, erano impegnati in un’ azione per contrastare l’ Iran. A tre anni di distanza dal naufragio del battello Gooduria nel lago Maggiore, una rivelazione del capo del Mossad, David Barnea, e la successiva ricostruzione di alcuni media israeliani definiscono ulteriormente i contorni dell’ incidente del 28 maggio del 2023 nel quale persero la vita quattro persone, tre delle quali appartenenti agli apparati di sicurezza di Italia e Israele. Era una spy story, a tutti gli effetti. Oltre all’identità dei due agenti italiani deceduti, Tiziana Barnobi e Claudio Alonzi, nel marzo di due anni fa si era avuta la conferma implicita dell’ Aisi che si trattava di 007 caduti in missione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il capo del Mossad ricorda l’agente morto nel lago Maggiore: “Lavorò contro l’Iran, caduto mentre svolgeva la sua missione”

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