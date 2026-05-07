Recentemente è stato annunciato che l'aggiornamento di One UI 9 introdurrà funzionalità di intelligenza artificiale in grado di analizzare lo stile di guida attraverso i sensori presenti sui dispositivi. La tecnologia permetterà di distinguere una frenata improvvisa da una necessità reale, utilizzando dati raccolti direttamente dal chip del telefono. Non sono ancora stati divulgati dettagli specifici su quali dati personali verranno elaborati o come verranno gestiti.

? Cosa scoprirai Come farà lo smartphone a distinguere una frenata brusca da una necessaria?. Quali dati personali verranno elaborati direttamente sul chip del dispositivo?. Perché i conducenti potrebbero rifiutare i consigli dell'intelligenza artificiale?. Come influirà il posizionamento del telefono sulla precisione dei report settimanali?.? In Breve Lancio previsto entro l'estate 2026 con sistema basato su Android 17. Analisi automatica tramite Bluetooth e sensori per rilevare variazioni velocità sopra 30 kmh. Report settimanali colloquiali inviati tramite l'applicazione Samsung Now Brief. Monitoraggio locale tramite chip per garantire privacy e ridurre latenza dati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung: l’AI su One UI 9 analizzerà lo stile di guida con i sensori

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