Bixby AI | Samsung rivoluziona l’assistente vocale con One UI 8.5

Samsung ha potenziato Bixby, il suo assistente vocale, introducendo un aggiornamento basato sull’intelligenza artificiale con One UI 8.5. La causa di questa novità risiede nella volontà di migliorare l’esperienza utente e rendere le risposte più naturali e rapide. La fase beta dell’aggiornamento ha coinvolto alcuni dispositivi, che ora possono sfruttare funzioni più avanzate e una comprensione più accurata delle richieste. L’azienda ha annunciato che l’implementazione completa avverrà nelle prossime settimane.

Bixby si Rinnova: Samsung Punta sull’Intelligenza Artificiale Conversazionale con One UI 8.5. Samsung ha lanciato ufficialmente la fase beta di un aggiornamento significativo per il suo assistente vocale Bixby, integrato nell’interfaccia One UI 8.5. L’obiettivo è rendere l’interazione con il dispositivo più naturale e intuitiva, sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale per semplificare le attività quotidiane. L’aggiornamento, attualmente disponibile in mercati chiave come Germania, India, Corea del Sud, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti, introduce funzionalità avanzate che mirano a trasformare l’esperienza utente per i possessori dei dispositivi Galaxy. 🔗 Leggi su Ameve.eu Bixby con intelligenza artificiale: nuove funzioni nell one ui 8.5 beta di samsungSamsung ha annunciato che Bixby, il suo assistente vocale, riceve nuove funzionalità grazie alla versione beta di One UI 8. Leggi anche: One ui 8.5 in arrivo: samsung annuncia nuova versione beta di bixby Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’aggiornamento One UI 8.5 arriva con Android 16 e rivoluziona l’intelligenza artificiale su Galaxy S26; Un aggiornamento della UI 8.5 arriva con Android 16 e rivoluziona l’intelligenza artificiale sul Galaxy S26. Samsung One UI 8.5 rivoluziona Bixby: addio alla ricerca nei menuSamsung rinnova Bixby in One UI 8.5: agente conversazionale, controlli del dispositivo in linguaggio naturale e ricerche web in tempo reale. smartworld.it Samsung aggiorna Bixby con One UI 8.5: più conversazionale e integrato nel dispositivoSamsung avvia la beta del nuovo Bixby con One UI 8.5: l'assistente diventa più conversazionale e integrato nel dispositivo Galaxy. Supporta linguaggio naturale per il controllo delle impostazioni e in ... hwupgrade.it Bixby in One UI 8.5: l’assistente diventa agente e cambia il modo di usare i Galaxy Samsung, Bixby, One UI ift.tt/CjdAKyO x.com X Samsung Galaxy S25 - facebook.com facebook