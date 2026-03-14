Con l’aggiornamento a One UI 9, Samsung Browser ora supporta la funzione multi-finestra. Questa novità permette di avere più schede aperte contemporaneamente sullo schermo, migliorando la gestione delle attività. L’azienda ha integrato questa funzionalità per rendere più versatile l’uso dello smartphone, avvicinandolo alle capacità di un computer. La modifica riguarda specificamente la possibilità di visualizzare più pagine in modo simultaneo.

Il software di Samsung continua a evolversi e con l’arrivo della nuova One UI 9 l’azienda vuole trasformare lo smartphone in uno strumento sempre più vicino a un computer. Secondo quanto riportato da Android Authority, il nuovo Samsung Internet Browser introdurrà importanti funzioni dedicate al multitasking e alla produttività. L’obiettivo è offrire un’esperienza di navigazione più avanzata rispetto a quella disponibile oggi su molti dispositivi Android. La fase beta del sistema operativo dovrebbe partire a maggio, con la nuova serie Samsung Galaxy S26 tra i primi dispositivi a riceverla, seguita poco dopo dalla gamma Samsung Galaxy S25. Una delle novità principali riguarda la gestione delle finestre. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Samsung Browser su One UI 9 introduce il multi-finestra

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