Samsung come Apple | sfonda mille miliardi

Nel mondo delle azioni quotate in borsa, poche aziende hanno raggiunto una soglia così elevata da sembrare inaccessibile. Di recente, una grande multinazionale del settore tecnologico ha superato la cifra simbolica di mille miliardi di dollari di capitalizzazione, eguagliando il valore di un’altra nota azienda di tecnologia. Questa soglia segna un traguardo importante per le aziende che operano nel settore, riconosciuto come uno dei più competitivi e innovativi.

C'è una vetta nel mercato azionario dove l'aria è così rarefatta che, fino a qualche mese fa, solo dodici aziende al mondo riuscivano a respirare. Da ieri, quel club esclusivo, quello dove ogni singolo titolo vale almeno mille miliardi, conta un nuovo membro: Samsung. Per l'azienda controllata dalla storica famiglia che ha iniziato quasi un secolo fa vendendo pesce essiccato e udon, sedere accanto a giganti come Apple e Microsoft non è però visto come un successo, ma come nuovo passo nella giusta direzione. La fortuna della società guidata da Lee Jae-yong si trova nella capacità di adattamento. Dal cibo alla telefonia fino all'intelligenza artificiale, Samsung, con un valore di mercato di 1.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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