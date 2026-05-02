Nel secondo trimestre, i principali colossi tecnologici statunitensi hanno registrato ricavi complessivi di 540 miliardi di dollari e utili per 120 miliardi di dollari. Le aziende hanno pubblicato i loro risultati finanziari, offrendo una panoramica dettagliata delle performance di settore. I dati evidenziano le entrate generate dalle diverse divisioni e le variazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I principali colossi tecnologici statunitensi hanno chiuso il secondo trimestre con risultati superiori alle attese, per un totale combinato di ricavi che supera i 540 miliardi di dollari e utili aggregati vicini ai 124 miliardi, sostenuti soprattutto dalla crescita dei servizi digitali e del cloud, malgrado le performance nella vendita di prodotti fisici siano state in alcuni casi al di sotto delle stime. Nonostante le incertezze geopolitiche e l’aumento dei costi delle infrastrutture legate all’intelligenza artificiale, i titoli tecnologici hanno archiviato in aprile il loro miglior mese dall’inizio della pandemia, con il Nasdaq in rialzo del 14%.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per Apple, Amazon, Google, Meta e Microsoft 540 miliardi di ricavi e 120 miliardi di utili nel secondo trimestre

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