Un’analisi basata sui parametri EPREL dell’Unione Europea ha rilevato che sia Apple che Samsung sono tra i produttori con maggiori difficoltà di riparazione dei loro smartphone. I dati indicano che i dispositivi di entrambe le aziende risultano meno accessibili e più complessi da sistemare rispetto ad altri marchi sul mercato. Questa situazione solleva interrogativi sulla praticabilità delle riparazioni e sulla disponibilità di pezzi di ricambio.

Apple e Samsung si posizionano come i produttori con le maggiori difficoltà di riparazione secondo un’analisi basata sui parametri EPREL dell’Unione Europea. Il documento, promosso dall’U.S. PIRG Education Fund, mette in luce come i due colossi tecnologici siano tra i peggiori del settore. Il sistema di valutazione europeo analizza diversi fattori critici per l’utente, partendo dalla semplicità con cui è possibile smontare l’apparecchio. Vengono inoltre esaminati l’uso di strumenti e componenti standard, la reperibilità dei pezzi di ricambio e l’accesso ai manuali tecnici. A chiudere la classifica in coda troviamo gli iPhone, che hanno ottenuto un voto D-, seguiti a brevissima distanza dai Galaxy, fermi a un D. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Smartphone: Apple e Samsung bocciate sulla riparabilità

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