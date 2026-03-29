Nella Palestra Comunale di Corlo si svolgeranno le finali dei campionati giovanili federali di pallavolo, con tutte le partite decisive dei campionati territoriali femminili delle categorie Under 14, Under 16 e Under 18. La giornata vedrà in campo le migliori formazioni di ciascuna categoria, che si contenderanno i titoli di campione territoriale.

Finali dei campionati giovanili Federali di pallavolo, che alla Palestra Comunale di Corlo vivranno una intensa giornata, con la disputa di tutti gli atti conclusivi dei Campionati Territoriali femminili, per categorie Under 14, Under 16 e Under 18. L’evento, promosso dal Comitato Territoriale Fipav Modena e organizzato da A.S. Corlo, vedrà in campo le migliori formazioni del territorio: si inizierà alle 10 con la finale Under 14, che vedrà opposte la Mondial NB 14 Carpi alla Muratori Eternoivica Vignola. Nel pomeriggio, doppia sfida "Sassuolo-Corlo": si parte alle 15, con la finale Under 16, tra A.S. Corlo e Volley Sassuolo, per chiudere il programma alle 18, con la finale Under 18, che vedrà in campo A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Campionati giovanili, in campo le migliori formazioni

Articoli correlati

Ciclismo, a San Miniato Basso i Campionati Toscani giovaniliSan Miniato (Pisa), 19 marzo 2026 - È stato assegnato alla società San Miniato Ciclismo fondata nel 2011 e presieduta da Alberto Carmignani il...

Campionati fiorentini giovanili. Domani la partenza dell’eventoPer il 18° anno consecutivo i Campionati fiorentini giovanili di tennis ‘Memorial Silvano e Marcello Borri’ faranno da apripista alla 31ª edizione...

The 5 Most Violent Defenders in Football History #football

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Campionati giovanili

Temi più discussi: Campionati giovanili, in campo le migliori formazioni; Futsal giovanile protagonista al Palaprometeo di Ancona; Laives si prepara per le sfide dei Campionati Italiani Giovanili; Report campionati giovanili Colpaccio per la Miwa U15 Gold, bene U17 Femminile e U13 Regionale.

Campionati giovanili. La sfida degli JunioresSe per i grandi la stagione è ormai iniziata a tutti gli effetti, per quel che concerne i vari campionati di calcio giovanile bisognerà attendere ancora qualche giorno. Sono intanto tornati in campo ... lanazione.it

Il Tennis Giotto alla prova dei campionati italiani giovaniliArezzo, 2 settembre 2025 – Il Tennis Giotto alla prova dei campionati italiani giovanili. Tra fasi di qualificazione e tabelloni principali, sei tennisti e tenniste del circolo aretino stanno vivendo ... lanazione.it

L’UNDER 14 MASCHILE DEL TC CAPACI VINCE CON IL CIRCOLO METI DI CALTANISSETTA NEL TURNO DEI CAMPIONATI GIOVANILI A SQUADRE. PER LE RAGAZZE DELL’UNDER 16 UN TURNO DI RIPOSO Tra le mura amiche di via Valentino Mazzol - facebook.com facebook