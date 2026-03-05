Trapianto a Napoli la famiglia di Domenico | L'abbraccio ai funerali ci ha fatto sentire meno soli

A Nola si sono svolti i funerali di un bambino deceduto al Monaldi dopo un trapianto di cuore. La famiglia ha condiviso un messaggio in cui ha ringraziato per l’abbraccio ricevuto durante la cerimonia, affermando che questo gesto li ha fatti sentire meno soli. La Fondazione ha pubblicato un post in seguito alle esequie, senza ulteriori dettagli.

Post della Fondazione dopo le esequie a Nola del bimbo morto al Monaldi dopo un trapianto di cuore. Trapianto Napoli, premier Meloni a Nola ai funerali di Domenico: l'abbraccio con la mammaGiorgia Meloni è arrivata alla Cattedrale di Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto lo scorso 21 febbraio... Trapianto a Napoli, ai funerali del piccolo Domenico l'abbraccio tra la mamma Patrizia e Giletti(LaPresse) È la giornata dell'ultimo saluto per Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli... Cosa sta uscendo dalle indagini sul trapianto di cuore sbagliato a NapoliUna serie di errori grossolani nel modo in cui è stato prelevato e trasportato l'organo, ma anche in altri passaggi dell'operazione ... Bimbo morto dopo trapianto, i funerali a Nola. L'autopsia: all'espianto il cuore era sanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo morto dopo trapianto, i funerali a Nola. L'autopsia: all'espianto il cuore era sano ... L'«Spero che questo non sia l'ultimo giorno che pensiamo a Domenico». Le parole pronunciate ieri nel Duomo di Nola da Patrizia, la piccola grande mamma di Domenico, il bimbo morto a seguito del trapianto di un cuore "bruciato" effettuato al Monaldi, rimarr