La Giunta ha approvato una delibera per destinare parte dell’avanzo di amministrazione vincolato a nuovi interventi di messa in sicurezza di Port’Alba. Si tratta di fondi che serviranno a finanziare ulteriori lavori sulla Porta Monumentale, migliorandone le condizioni e garantendo maggior tutela. La decisione riguarda esclusivamente l’assegnazione di risorse finanziarie senza indicazioni su tempistiche o dettagli tecnici degli interventi.

Tempo di lettura: 2 minuti Le ulteriori opere per la messa in sicurezza della Porta Monumentale di Port’Alba saranno finanziate utilizzando una parte dell’avanzo di amministrazione vincolato. La Giunta Comunale, su iniziativa del sindaco Gaetano Manfredi e dell’assessore al Bilancio con delega al Patrimonio, Pier Paolo Baretta, ha approvato la proposta di variazione del Bilancio di Previsione 20262028 da sottoporre al Consiglio Comunale, per consentire la realizzazione dei lavori. L’intervento rientra nel più ampio progetto di restauro e messa in sicurezza della Porta Monumentale e dell’arco di passaggio su via Port’Alba, oggetto dell’Accordo di Collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fondi per ulteriori interventi per la messa in sicurezza di Port’Alba, la Giunta approva la delibera

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