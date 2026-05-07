Salvare tre bagni di 2-6 mq in edifici del centro? Decide con il voto il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale sta per approvare, nella prossima seduta, una delibera che permette a tre famiglie del centro storico di ristrutturare i bagni di casa. Le unità abitative interessate hanno dimensioni comprese tra due e sei metri quadrati e sono di proprietà delle stesse famiglie da molti anni. La decisione riguarda esclusivamente l’autorizzazione alle opere di miglioramento degli ambienti.

Il Consiglio comunale darà il via libera, nella prossima seduta, a tre famiglie del centro storico per ristrutturare il bagno di casa, che possiedono già da decenni. E' quanto sancisce una delibera, che normalmente viene riproposta ogni anno. Lo scorso anno ottennero questo “beneficio” 4 bagni.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Forlì: 200 edifici da sacrificare per salvare il centroForlì si trova di fronte a una scelta drastica: per proteggere il nucleo urbano, il piano prevede di sacrificare 200 edifici specifici e allagare... Montevarchi, voto unanime in Consiglio comunale per garantire il futuro del punto nascitaArezzo, 27 febbraio 2026 – Per la prima volta il Consiglio comunale di Montevarchi raggiunge un accordo unanime su un tema strategico per il...