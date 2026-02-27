Montevarchi voto unanime in Consiglio comunale per garantire il futuro del punto nascita

Il Consiglio comunale di Montevarchi si è riunito e ha approvato all’unanimità una delibera dedicata alla tutela del punto nascita del Valdarno. La decisione riguarda un tema di grande importanza per la comunità locale e rappresenta un accordo condiviso tra tutti i membri dell’assemblea. La delibera è stata approvata oggi, 27 febbraio 2026.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – Per la prima volta il Consiglio comunale di Montevarchi raggiunge un accordo unanime su un tema strategico per il territorio: la salvaguardia del punto nascita del Valdarno. È stata approvata all'unanimità una risoluzione che impegna la Regione Toscana, anche attraverso la Conferenza dei Sindaci, a intraprendere azioni concrete per garantire alla comunità il diritto a nascere in Valdarno. Ad annunciarlo è stata il sindaco Silvia Chiassai Martini, che ha definito il risultato "estremamente importante", frutto di una collaborazione istituzionale in cui maggioranza e opposizione hanno saputo convergere su un obiettivo comune.